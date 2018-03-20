Рубану сообщили о подозрении в совершении еще нескольких преступлений

Руководителю «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану 15 марта сообщили о подозрении в совершении еще ряда преступлений.

Об этом на заседании Апелляционного суда Киеве 20 марта заявил прокурор, передает «Украинская правда».

– Рубану дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц, – сказал прокурор.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации «ДНР» (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Прокурор добавил, что прокуратура получила необходимые доказательства, обосновывающие подозрение Рубану.

– Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обоснованно подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д.), – сказал прокурор.

Он отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

– Постановление следственного судьи от 9 марта о содержании под стражей без определения размера залога – считаю обоснованным и прошу оставить без изменений, - подытожил прокурор.

Ранее Рубану подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК («Незаконное обращение с оружием»), и ч.1 ст.14 («Приготовление к преступлению»), ч.3 ст.258 («Террористический акт»).

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал. Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.