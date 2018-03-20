Предприятия Фирташа уклонились от уплаты 500 миллионов гривен налогов, - Генпрокуратура

Предприятия олигарха Дмитрия Фирташа уклонились от уплаты 500 миллионов гривен налогов.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

При уклонении от уплаты налогов в 2015-2017 годах использовался страховой рынок Украины. Схемы коснулись ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «Ровноазот», ГП «Химик», ПАО «Азот», которые входят в бизнес-группу «GROUP DF».

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхование», которые входят в бизнес-группу «Group DF», заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки».

«В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц. Страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц».

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - отмечено в сообщении.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен. 19 марта провели санкционированные обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за один доллар.