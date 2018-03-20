В Каменском СБУ задержала военкома, который требовал взятку у ветерана АТО, угрожая повторным призывом

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупционной деятельности начальника одного из отделений объединенного военного комиссариата Каменского.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что капитан вымогал взятку у бывшего участника антитеррористической операции.

За девять тысяч гривен он обещал не призывать его в дальнейшем и исключить из списка резерва.

«Оперативники спецслужбы задержали военкома в собственном кабинете после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - добавили в ведомстве.

Напомним, что на взятке задержали бывшего николаевского десантника, который предлагал контрактнику «отмазать» его от АТО.