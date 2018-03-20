Главу Веселиновской РГА осудили за мошенничество – он лишится должности из-за поддельного больничного листа

Суд признал одного из глав РГА на Николаевщине виновным в подстрекательстве должностного лица к служебному подлогу, использовании поддельного документа и завладении деньгами мошенническим путем.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Председатель РГА склонил врача районной больницы к внесению ложных сведений в медицинскую документацию относительно его пребывания на стационарном лечении – чтобы ему выдали заведомо ложный больничный лист. Фактически в это время председатель райгосадминистрации находился на отдыхе в одном из санаториев Львовской области».

«Вернувшись из санатория, чиновник получил заведомо поддельный лист о временной нетрудоспособности. С целью предоставления документов, объясняющих уважительную причину его отсутствия на работе, он сдал поддельный больничный в сектор организационно-кадровой работы аппарата РГА, на основании чего незаконно получил пособие по временной нетрудоспособности», - сообщили в прокуратуре.

Действия чиновника квалифицировали по части 4 статьи 358 («Использование поддельных документов»), части 1 статьи 190 («Мошенничество»), части 4 статьи 27, части 1 статьи 366 («Подстрекательство к служебной подделке») Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, оправдывая свои действия общей практикой получения больничных листов при поездке в санаторий.

Но суд, учитывая достаточность доказательств, вынес обвинительный приговор, по которому главе РГА назначили наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи 550 гривен и лишили его права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти сроком на 2 года.

Врача суд признал виновным в служебном подлоге официальных документов, обосновывающих временную нетрудоспособность, и привлек к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 1,7 тысячи гривен.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», осужденным главой РГА является председатель Веселиновской РГА Анатолий Филимонов.

Он возглавляет райгосадминистрацию с апреля 2014 года. В августе 2015 года Филимонов пожаловался на главного врача, который, по его словам, полностью развалил медицину в районе. Тогда же сообщалось о некоем обращении из Веселиновского района относительно того, что глава Веселиновской РГА хочет забрать помещение бывшей санэпидемстанции.