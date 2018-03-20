В Москве мужчина кидал «коктейли Молотова» в машины под парламентом и случайно загорелся

В центре Москвы, перед зданием Совета Федерации РФ мужчина получил серьезные ожоги, бросая «коктейли Молотова» в сторону стоящих под Совфедом автомобилей.

Об этом сообщает «УНИАН».

Мужчину удалось потушить, однако он получил серьезные ожоги. Его увезли в больницу. Мужчина при этом отказывался говорить с врачами и полицейскими. Отмечается, что пострадавший – житель Москвы Сергей Прибалов. По словам очевидцев, перед тем как загореться, Прибалов выкрикнул, что «давно готовился к этому». Записи с камер наблюдения, тем временем, помогли установить, что мужчина бросал коктейли Молотова в сторону стоящих возле Совфеда автомобилей. Одна из бутылок отскочила обратно и подожгла его самого.

Напомним, ранее сообщалось, что в России 9-классник с топором напал на школьников.