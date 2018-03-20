В Николаевской области задержали подозреваемого в убийстве на Херсонщине

В Николаевской области задержали 52-летнего подозреваемого в убийстве 70-летней пенсионерки в селе Кизомыс Белозерского района Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

14 марта задержанный проник в дом односельчанки и завладел ее драгоценностями, мобильными телефонами и деньгами. Также он нанес ей несколько ударов, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых женщина скончалась.

«Несмотря на то, что после совершения преступления мужчина скрывался от правоохранительных органов, его место нахождения было установлено, его задержали в Николаевской области», - отмечено в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее николаевский пенсионер нанес почти 30 ножевых ранений сожительнице.