Верховный суд оставил в силе пожизненное заключение для убийцы, расстрелявшего харьковского милиционера

Верховный суд подтвердил решение апелляционного суда Харьковской области о пожизненном заключении для харьковчанина Артема Дериглазова за убийство сержанта милиции и покушение на жизнь ещё двоих милиционеров летом 2010 года.

Об этом сообщает «Левый берег».

Дериглазов переделывал макеты оружия на боевые образцы. 7 июля 2010 года он вышел из дома пристрелять автомат Калашникова, который он переделал из небоевого макета, купленного на рынке. Патрульные в тот вечер остановили Дериглазова из-за странного внешнего вида – в жаркий июльский день он был одет в куртку с длинным рукавом. Однако вместо того, чтобы показать правоохранителям документы, Дериглазов использовал газовый баллончик и бросился бежать.

Когда один из патрульных догнал беглеца, тот начал стрелять в него из автомата, который был у него в сумке. Милиционер Сергей Евлахов погиб.

С места убийства Дериглазову удалось скрыться. Его задержали в собственном доме, где он жил с родителями. Во время задержания обвиняемый оказал сопротивление и ранил еще двоих сотрудников милиции. Дериглазов признался в убийстве человека. Но в показаниях суду заявил, что не видел, в кого стрелял. Дома, по его словам, он открыл стрельбу в целях самообороны.

В октябре 2012 года Червонозаводский суд огласил приговор по делу об убийстве милиционера и покушении на жизнь ещё двоих правоохранителей, назначив наказание в виде пожизненного заключения. Защита добивалась смягчения приговора. В результате дело вернули в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

По итогам нового рассмотрения в июне 2015 года Червонозаводский районный суд Харькова огласил приговор, смягчив наказание до 15 лет заключения. Решением апелляционного суда приговор был ужесточен. Дериглазов воспользовался правом на кассацию. На заседания суда по его делу ходили представители националистических организаций.