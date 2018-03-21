«Возьму и залью вас всех кровью»: Члены «банды Апти» грозились вскрыть себе вены из-за показаний своего подельника

Фото из архива В понедельник, 19 марта, в Ленинском районном суде города Николаева в ходе заседания по «банды Апти» обвиняемые угрожали «вскрыться», поскольку они не намерены находиться в СИЗО из-за якобы неправдивых показаний своего бывшего подельника.

Об этом сообщают «Новости Н».

Ранее сообщалось, что николаевский менеджер Алексей Прокопов, который проходит в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», отказался от своих претензий к подсудимым.

Как уже сообщалось, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

Как отмечает издание, во время допроса Дмитрия Сабодажа подсудимые вели себя несдержанно, они смеялись, задавали вопросы и обращались к свидетелю без разрешения судей. По их мнению, Сабодажа заставляют давать неправдивые показания, поэтому допрос происходил посредством видеоконференции, без его присутствия в зале заседания.

В то время, когда прокурор задавал вопросы, сторона защиты указала, что обвинение не задает конкретные вопросы, а только наводящие и пытается получить от свидетеля нужный ответ. Подсудимые были с этим полностью согласны.

- Заберите суфлера от этого гомосека, пусть сам говорит, - кричал Кравчук.

- Ваша честь, этот человек нас именно оговаривает, вместе со стороной следствия и прокуратурой нас оговаривает. Это все неправда. И это мы просто так не оставим, это беспредел галимый. Человека где-то в Новой Одессе посадили… - заявил Ислангириев.

- Я сейчас вскроюсь, я не хочу смотреть на этот цирк. Возьму и залью вас всех кровью. Этот дятел сидит там, ему рассказывают. Он головой крутит, говорит то, что ему там говорят. Ну вы посмотрите — это видно. Это идиотам не понятно, - продолжал Кравчук.

Тогда Апти Ислангириев заявил, что если они и «вскроются», то все вместе.

Напомним, что в Николаеве суд перенес рассмотрение продления меры пресечения лидеру «банды Апти», поскольку его «группа поддержки» угрожала журналисту.