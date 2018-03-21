Международная практика или поощрение наркоторговли: МОЗ хочет изменить «правила игры» в обороте наркотиков

В понедельник, 12 марта, на сайте Министерства здравоохранения Украины был опубликован проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 01 августа 2000 года № 188», в котором идет речь об изменении размеров наркотических средств, которые человек может иметь при себе, не подпадая под статью Уголовного Кодекса.

Иными словами, речь идет об изменении законодательной базы в вопросе увеличения количества наркотиков, которые человек может носить с собой, не опасаясь уголовной ответственности.

В объяснительной записке к проекту говорится, что утвержденные на сегодняшний день размеры в десятки раз занижены по сравнению с данными Международного комитета по контролю над наркотиками ООН, размерами, определенными другими странами, а также по результатам определения средних суточных доз потребления наркотических средств и психотропных веществ в Украине.

Также в Минздраве считают, что из-за размеров, утвержденных в 2010 году, полиция задерживала не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей, то есть людей, нуждающихся в медицинской, психологической и социальной помощи.

Результаты, представленные в таблице, были определены на основе рекомендации Международного комитета по контролю за наркотиками ООН.

Отмечается, что данные по суточным дозам таких веществ, как каннабис, МДМА и кокаин не приводятся Международным комитетом по контролю за наркотиками ООН, поэтому в МОЗ определили их средний размер.

У правоохранителей на этот счет свое мнение. «Преступности.НЕТ» обратились в управление противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области с просьбой прокомментировать проект приказа.

Виталий Сологуб По словам сотрудника управления подполковника Виталия Сологуба, на данный момент ныне действующим приказом МОН устанавливаются пределы, которые разделяют ответственность за хранение и сбыт наркотиков на уголовную (статья 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное хранение, изготовление и приобретение наркотиков и психотропных веществ») и административную (статья 44 Административного Кодекса Украины «Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах»).

- На сегодняшний день есть уже действующие параметры, но есть проект приказа, которым предусматривается внесение изменений в приказ №188 МОЗ от 1 августа 2000 года. Есть там и положительные стороны. То есть на сегодняшний день постановление Кабмина определяет, что относится к наркотикам, что к психотропам, что к прекурсорам. И приказ №188 «отстал» чуть-чуть от этого постановления, то есть в постановлении есть определенные вещества, а в приказе МОЗ нет их размеров. Да, это положительная сторона. Она наработана, будут устранены пробелы в законодательстве. К примеру, мы задерживаем человека, у него есть определенные психотропные вещества, но размеров нет, поэтому и ответственности нет. Тут тяжело определить, будет ли административная или уголовная ответственность, поэтому – никакой, - рассказал он.

В то же время изменение размеров опия ацетилированного, каннабиса и маковой соломы, по его мнению, приведет к тому, что наркоторговцы смогут пользоваться этим для уклонения от правосудия.

- Если, к примеру, на сегодняшний день есть 5 грамм каннабиса, то с 5 грамм начинается уголовная ответственность, а Минздрав предлагает сделать ее 25 грамм. К чему это может привести? Если на сегодняшний день лицо, потребляющее наркотики, задерживают или изымают один миллилитр опия – это есть уголовная ответственность. Минздрав предлагает увеличить эти размеры в среднем раз в тридцать. Если лицо начинает употреблять, то он заплатит штраф. Но этим будут пользоваться и те, кто причастен к сбыту, - отметил Сологуб.

Также он отметил, что изменение размеров веществ ударит по работе структуры полиции в целом.

- Никто не отменял еще ответственность за сбыт. Тех же самых закладчиков, которые осуществляют закладки каннабиса и опия, мы будем документировать, как и раньше. Но в любом случае для работы управления противодействия незаконному обороту наркотиков этот приказ не будет помехой, потому что наша основная задача – это документирование лиц, которые осуществляют сбыт контрабанду нарколабораторий и остального. Но это ударит по работе структуры всей полиции, - подчеркнул он.

Вместе с тем, подписание приказа, по мнению Сологуба, может привести к тому, что люди, употребляющие и продающие наркотики, почувствуют безнаказанность. Множество нарушителей будут нести административную ответственность, наказуемую штрафом, однако не будут его оплачивать.

- Если мы сейчас его задерживаем и он через определенный промежуток времени все-таки уходит в места лишения свободы, то благодаря этим размерам он будет постоянно платить-платить, в теории, штрафы. В реалиях он платить эти штрафы не будет, а исполнительной службе конфисковать у него нечего. Как ни крути, он будет попадаться, и мы будем работать «на корзину», - рассказал Сологуб.

Тем не менее, на вопрос о том, повлияет ли принятие закона на факт передачи одного человека другому веществ в позволенной норме, Сологуб ответил, что «сбыт» определяется с любого количества наркотика. Также он отметил, что в случае, если у человека найдут расфасованные наркотики в пределах той же нормы, случай будет рассматриваться отдельно.

- Пакетики расфасованы и упакованы – это все-таки является одним из признаком хранения с целью сбыта. Другое дело, что по новому проекту 20 пакетиков может и не хватить для уголовной ответственности, поэтому будет административная. Но это не значит, что этот человек пропадет из нашего поля зрения, - ответил сотрудник управления.

По словам Сологуба, ГУНП в Николаевской области уже отослало в Центральный аппарат свои предложения и виденье этого проекта, обосновываясь на собственной практике.

- Центральный аппарат сейчас это обрабатывает и будет давать свои предложения Минздраву к этому проекту. Да, надо учитывать мировой опыт и нашу практику. Если например по фентанилу мировое сообщество идет к усилению, то по этому проекту мы идем к послаблению, - подчеркнул он.

По мнению полиции, развитие наркобизнеса происходит по той причине, что спрос рождает предложение и нынешние подростки по разным причинам стремятся попробовать наркотические вещества. И несмотря на то, что правоохранители задерживают и выявляют наркопритоны, через какой-то промежуток времени появляются новые.

- К сожалению, всегда находятся желающие заработать легких денег на чужом горе. Мы задержали одну группу, вторую, третью. Появится еще человек, который захочет заработать легких денег. И не важно, как он это будет делать: вырастит и будет продавать соседу, вырастит и начнет сбывать с использование интернета, телефона или других, просто всегда есть желающие заработать. И наша задача - свести количество этих людей к минимуму, - подытожил он.

Отметим, что пока что опубликован лишь проект приказа, который должен пройти согласование с Министерством внутренних дел Украины, Верховным Судом Украины, Генеральной прокуратурой Украины, Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Государственной фискальной службой Украины, Государственной регуляторной службой Украины и подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Также в проекте указывается, что реализация приказа не требует дополнительных расходов из Государственного и местных бюджетов.

Примечательно, что единственным результатом, к которому должно привести исполнение приказа, указывается приведение размеров наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте, в соответствие с лучшими международными практиками.

Людмила Жерновская, специально для «Преступности.НЕТ»