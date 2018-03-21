В Запорожье подозреваемый в коррупции полицейский устроил перестрелку при задержании - ранен боец спецназа

20 марта на выезде из Запорожья в сторону Днепра на трассе произошла перестрелка между сотрудниками спецназа Нацполиции и патрульными полицейскими, в результате чего один полицейский получил огнестрельное ранение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Генпрокуратуре Украины.

Оперативниками управления внутренней безопасности Нацполиции Украины в Запорожской области при силовом сопровождении спецназа КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен двумя сотрудниками управления патрульной полиции в Запорожской области за непривлечение местного жителя к административной ответственности.

Во время задержания полицейских на «горячем» при вымогательстве денежных средств, один из подозреваемых полицейских начал сопротивляться и пытался достать табельное огнестрельное оружие, чем мог повлечь угрозу жизни и здоровью окружающих, и реагируя на опасность, бойцом спецподразделения КОРД ГУНП в Запорожской области было применено огнестрельное оружие на поражение, чем вызвано огнестрельное ранение злоумышленнику. В свою очередь, второй сотрудник патрульной полиции, который подозревается на взятке, пытался скрыться, однако в результате погони он был задержан спецназом.

В настоящее время подозреваемый сотрудник патрульной полиции находится в местной больнице №5 после проведенной медиками операции.

По словам собеседника, прокуратура Запорожской области на данный момент проводит досудебные расследования, а также первоочередные следственные и процессуальные действия.

Напомним, что в начале марта в Киеве возле станции метро «Лесная» во время задержания сотрудника полиции, который занимался торговлей оружием, подозреваемый бросил гранату в бойцов СБУ, в результате чего один из силовиков пострадал.

Также напомним, что в Запорожской области злоумышленник подорвал гранатой трех полицейских.