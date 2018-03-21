В Житомирской области СБУ изъяла у незаконных добытчиков три тонны янтаря

В Житомирской области сотрудники СБУ изъяли более трех тонн необработанного янтаря у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Во время ряда обысков в Житомире и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня», - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза 20 килограммов янтаря в Турцию.