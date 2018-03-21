На Николаевщине подрались собутыльники - одного из них госпитализировали с ножевыми ранениями

В Витовском районе Николаевской области во время застолья, между двумя мужчинами произошла драка, в результате чего один получил ножевые ранения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Так, о драке в местное отделение полиции сообщили соседи. Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что вечером двое местных жителей в доме одного из них организовали застолье.

«Мужчины, будучи навеселе, начали между собой ссору, в ходе которой 62-летний злоумышленник схватил нож и ударил им 36-летнего односельчанина. Именно в это время в комнату зашел еще один знакомый, который, увидев, что происходит, сразу побежал к соседям, чтобы те вызвали полицию и врачей. Сейчас пострадавший находится в больнице», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника, следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Березанке во время застолья ссора между двумя мужчинами переросла в драку, в результате которой один из них получил ножевые ранения и скончался в больнице.