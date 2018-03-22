Киевлянка сдала свой смартфон в сервисный центр и ей стали поступать угрозы от шантажиста

Киевлянка Виктория Графская в январе этого года сдала свой iPhone 6S в ремонт в «Цитрус», получила ответ о том, что смартфон невосстановим, а через полтора месяца столкнулась с тем, что неизвестные шантажировали ее угрозами опубликовать личные данные с этого же смартфона и, в конце концов, выполнили угрозу.

Об этом сообщает сайт «Аin.ua».

Историю в Facebook опубликовал брат покупательницы, киевский проджект-менеджер IT-проектов Стас Графский. По его словам, в конце января этого года покупательница принесла «утопленный» смартфон в сервисный центр «Цитрус» в районе м. «Олимпийская». Там клиенту ответили, что устройство не подлежит восстановлению, достать с него данные или сбросить аккаунты нельзя, и предложили сдать его для «отправки на утилизацию в Китай». Принятое устройство частично ушло в уплату покупки нового смартфона.

В марте бывшая владелица устройства начала получать звонки и сообщения в Viber с требованием выслать пароль от аккаунта Apple. Звонил неизвестный, который представился как Алексей.

Из записи разговора складывается ощущение, что смартфон был продан новому владельцу. Он не смог полностью получить доступ к смартфону, не зная пароля, и стал требовать его от прежней владелицы в агрессивной форме и нецензурных выражениях:

«А шо вы б***ь в Viber не заходите – мы же договорились, что вы в Viber скинете пароль, а мы вам скинем всякие ваши ***** и на этом б***ь распрощаемся… Как нельзя знать пароль от своего iCloud, шо там, такой сложный пароль? Это вы занимайтесь выяснением с этим «Цитрусом» е****м, я у них купил [смартфон] за деньги», - и далее в том же ключе.

В ходе разговора пользователь требует пароль от iCloud, ссылаясь на то, что на смартфоне есть личные фото прежней владелицы и угрожает тем, что этой информацией «можно воспользоваться в ее сторону» (прямая цитата), разослать личные фото по контактам. Он также упоминал, что собирается перепродать устройство. Она в свою очередь подчеркивает, что сдала смартфон в «Цитрус» и в ремонтной службе сказали, что телефон восстановлению не подлежит. Пароль она не помнила, кроме этого пробовала потянуть время. А функции удаленной блокировки (вроде службы «Найти iPhone»), по словам брата пострадавшей, попросили отключить в сервисном центре при сдаче устройства в ремонт.

«Деньги они не требовали. Им нужен был доступ к ее аккаунту, чтобы полноценно пользоваться телефоном. Сейчас его нельзя отвязать и сбросить без передачи им пароля», - рассказывает Стас.

В результате звонящий стал угрожать бывшей владелице тем, что если не получит доступа к аккаунту, разошлет ее личные фото по всем ее контактам. По словам Стаса, он пытался связаться с руководством «Цитруса» для выяснения ситуации. Но даже после того, как директор магазина Виктор Чебернин сообщил, что вопрос улажен и клиента больше не потревожат, с Викторией связались еще раз, а затем разослали ее личные фото по списку контактов. Со слов Стаса, в разговоре с еще одним топ-менеджером сети Вадимом Танченко последний заметил, что пострадавшая «ничего не докажет».

«Моральное и физическое состояние сестры после случившегося оставлю без комментариев – она с нервным срывом и в состоянии депрессии», - рассказывает Стас.

Стас с сестрой подали заявление в полицию, его зарегистрировали в Голосеевском районном отделении МВД 16 марта этого года. CEO компании Виталий Кузнецов 20 марта выступил с публичным заявлением-комментарием по поводу ситуации. По словам Кузнецова, в ситуации виноват один из сотрудников сервис-центра.

«Телефон, находившийся в сервисном центре, был несанкционировано изъят его сотрудником. Так как телефон был признан нерабочим, его пропажа не была выявлена вовремя. На неработающем телефоне хранилась неудаленная информация прежней владелицы. Нерадивый сотрудник продал телефон на запчасти на радиорынке в Днепре. После этого утопленный телефон был «восстановлен» предпринимателями с рынка и продан неизвестным лицам, которые оказались недобропорядочными гражданами и для снятия блокировки iCloud прибегли к низкоморальным действиям», - написал он.

Сейчас, по его словам, компания готова передать смартфон прежней владелице и работать с правоохранительными органами для установления личности шантажиста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии магазин объявил о продаже «айфонов» с огромной скидкой и за ними выстроилась очередь из 11 тысяч человек.