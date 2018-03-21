Дело директора Николаевского аэропорта Волошина будут расследовать как доведение до самоубийства

В уголовное производство о гибели директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина внесли дополнительную квалификацию. Его будут расследовать и по статье 120 Уголовного кодекса Украины («Доведение до самоубийства»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Эту дополнительную квалификацию ввели, «чтобы тщательно проверить все возможные причины, которые привели к трагедии».

«Следствие изучает все версии и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них. Также напоминаем, что полиция призывает прессу и граждан, которые имеют какую-либо полезную для следствия информацию, сообщать в Следственное управление ГУНП Украины в Николаевской области (улица Спасская, 12) и уверяем, что каждое сообщение будет принято во внимание и тщательно и досконально исследовано», - сообщили в полиции.

Напомним, что Волошин застрелился 18 марта. Тогда было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.