У Дунаса не просили ни суд, ни Порошенко отстранить подозреваемого во взяточничестве главу Кривоозерской РГА

Тарас Дунас Прокуратура Николаевской области не направляла ходатайства ни в суд, ни в Администрацию Президента Украины касательно отстранения подозреваемого во взяточничестве Алексея Мирошниченко от исполнения обязанностей председателя Кривоозерской райгосадминистрации.

Об этом свидетельствует ответ прокуратуры на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» по этому поводу.

Стоит отметить, что согласно ч.3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины «вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством». Однако, прокурор Николаевской области Тарас Дунас его, как оказалось, в АП не направлял.

На вопрос же, почему, в прокуратуре решили уличить журналиста в попытке «вмешательства»:

«По другим вопросам отмечаем, что в соответствии с уголовным процессуальным законодательством следователь и прокурор являются самостоятельными в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, что не имеют на то законных полномочий, запрещается».

Напомним, Алексей Мирошниченко, начальница отдела образования Кривоозерской РГА Валентина Голинская и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА Игорь Ефимов подозреваются в том, что вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальница отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.