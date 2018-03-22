СБУ задержала Надежду Савченко

Cотрудник СБУ задерживает Надежду Савченко Служба безопасности Украины в здании парламента задержала депутата Верховной Рады Надежду Савченко.

Как известно, 22 марта 291 депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

- На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата неприкосновенности, даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в порядке ст.208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины, части 1 статьи 14, части 2 статьи 28, статьи 109 Уголовного кодекса, части 1 статьи 14, части 2 статьи 28, статьи 112 Уголовного кодекса, части 1 статьи 14, части 3 статьи 258 Уголовного кодекса, а также части 1 статьи 258-3, - объявил следователь и вручил Савченко сообщение о подозрении.

После этого он предложил пройти в Управление СБУ в Киеве. Савченко в сопровождении сотрудников СБУ и своих сторонников направилась к зданию спецслужбы. Силу никто не применял.

Напомним, Надежду Савченко обвинили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.