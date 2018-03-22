В киевском метро задержали мужчину с взрывчаткой и детонаторами

В Киеве 22 марта полиция задержала 27-летнего мужчину, у которого в рюкзаке нашли взрывчатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Подозреваемого задержали на станции метро «Житомирская», он направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы и детонаторы.

Задержанный – уроженец Волынской области, который в последнее время жил в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с подозреваемым сейчас работают сотрудники Службы безопасности Украины.

- Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не принимайте самостоятельно никаких мер и немедленно сообщайте о таких фактах в полицию, - подчеркнул начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Народный депутат Антон Геращенко на своей странице в «Facebook» поспешил связать задержанного (он называет его гражданином Гресиком) с протестующими в столице сторонниками партии «Рух нових сил».

«Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии «Рух нових сил Саакашвілі». На фото Т.Гресь отмечен красным кругом. Следователи полиции официально обратятся к руководству партии «РНС» с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе», - написал Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевца наказали годом тюрьмы условно за перевозку взрывчатки на майские праздники.