В Николаеве горела квартира многоэтажки – в пожаре погиб мужчина

В Корабельном районе Николаева в четверг, 22 марта, в сгоревшей квартире девятиэтажного дома спасатели обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Вокзальная поступило спасателям в 11:30.

По прибытию спасатели провели разведку и обнаружили в квартире тело погибшего мужчины. В доме наблюдалось пламенное горение и плотное задымление, которое начало распространяться на лестничную клетку.

С целью недопущения травмирования людей пожарные вывели на свежий воздух восемь жителей соседних квартир.

В 11:48 спасатели локализовали пожар и в 12:19 полностью ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

К тушению привлекались четыре единицы техники и 12 человек личного состава ГУ ГСЧС.

Напомним, в Николаеве из-за короткого замыкания горела крыша многоквартирного жилого дома.