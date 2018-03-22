ГПУ вручила Савченко сообщение о подозрении

В четверг, 22 марта, Генеральная прокуратура Украины сообщила народному депутату Надежде Савченко о подозрении.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Как известно, 2 марта 291 депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей. После чего сотрудники Службы безопасности Украины задержали Савченко в здании Верховной Рады.

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката», - отметил Лысенко.

Напомним, Надежду Савченко обвинили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.