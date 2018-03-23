Литовские пограничники освободили 14 мигрантов, которые чуть не замерзли в прицепе грузовика

Сотрудники погранслужбы Литвы задержали в пункте пропуска «Лаворишкес» 14 нелегальных мигрантов, прятавшихся в прицепе фуры и пытавшихся таким образом попасть из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает «Белорусский партизан».

В среду после полуночи на КПП из Беларуси въехал грузовой автомобиль «Scania» с полуприцепом с российским номерами. За рулем грузовика находился 49-летний гражданин России, в полуприцепе перевозился груз пластика. Таможенникам грузовик и полуприцеп показались подозрительными, поэтому было решено выполнить осмотр на рентгеновском досмотровом комплексе. По словам сотрудников таможни, при проверке они увидели фигуры людей и подумали, что это манекены. Через некоторое время таможенники проинформировали погранслужбу о том, что среди груза, возможно, находятся люди.

Открыв полуприцеп, выяснилось, что между поддонами с пластиковыми изделиями перевозились 14 мужчин и женщин. Они были очень замерзшими, с онемевшими и синими ногами, и с трудом могли передвигаться. Пограничники выносили их из прицепа на руках. Мигранты были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи. Нелегалы представились гражданами Шри-Ланки и рассказали, что они ехали в полуприцепе несколько дней, а конечной целью были страны Западной Европы.

По факту начато досудебное расследование относительно незаконного пересечения государственной границы и провоза людей с угрозой для жизни. Водителю-россиянину в качестве наказания грозит до восьми лет лишения свободы, мужчина по решению суда был задержан на месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции по подозрении в перевозке нелегалов задержаны 132 украинца.