На Черкащине прокуратура спустя год объявила о подозрении чиновнику, который помог боевику «ДНР» получить землю

Прокуратура Черкасской области спустя год объявила о подозрении секретарю сельсовета, благодаря которому боевик из «ДНР» получил землю.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Напомним, что в феврале 2017 года жители села Матусов Шполянского района возмутились тем, что по их словам, человек, который предал Украину и сейчас воюет за «ДНР», получил в селе участок земли в 2 гектара.

Выяснилось, что секретарь одного из сельских советов Шполянского района подготовила, заверила и зарегистрировала в книге нотариальных действий доверенность на представление интересов террориста. После чего доверенное лицо мужчины оформило в собственность земельный участок площадью 2 гектара и стоимостью 63 тысячи гривен.

Сейчас прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления секретарем сельского совета служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), частью 2 статьи 28 частью 1 статьи 366 («Служебный подлог»), частью 1, 3, 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

По результатам досудебного расследования секретарю совета сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. За совершенные уголовные преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отмечается, что еще в феврале 2017 года прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.