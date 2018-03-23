Задержанный СБУ чиновник Николаевской мэрии имеет двойное гражданство, а его сын служит в российской армии

Александр Кондратьев Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев, которого в четверг, 22 марта, задержала прокуратура области, имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын является военнослужащим Вооруженных Сил России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Николаеве 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева.

Помимо Кондратьева, по подозрению в совершении преступлений, задержали 5 человек, а именно - бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Следствие установило, что в период с мая 2017 по март 2018 Кондратьев, имеющий двойное гражданство - Украины и России, а сын его гражданин России и военнослужащий Вооруженных Сил России, вместе с жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже гражданин России, наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Отмечается, что они формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

В ходе документирования противоправной деятельности в государственных учреждениях государственной миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела провели более 20 обысков, по результатам которых изъяли 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдовы и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющие факты, которые имеют юридическое значение.

Также силовики изъяли 50 000 долларов США, 50 000 гривен, 252 000 российских рублей, 2 130 евро, 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов, более 150 патронов различного калибра, более 500 граммов золотых изделий, вещество, похожее на каннабис и журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 332, частью 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в 2017 году в аэропорту «Борисполь» полиция задержала российского «вора в законе» по прозвищу «Пецо», который прибыл с паспортом гражданина Украины, выданным в Николаеве.