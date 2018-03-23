«Стая отморозков просто захотела развлечься»: В России подростки до полусмерти избили школьника-инвалида 18+

Кирилл Трусов до и после избиения В России 20 марта, в городе Покров толпа подростков избила школьника-инвалида, отстающего в развитии.

Об этом пишет InfoResist.

Так, по информации издания толпа девятиклассников слонялась по городу и, по мнению тети пострадавшего, искала приключений и «хотела крови». Семиклассника Кирилла Трусова поймали на улице, повалили и стали по очереди бить. Происходящее снимала на видео подруга подростков.

«Никаких причин не было, стая отморозков просто захотела развлечься. Сейчас они ничего не говорят, придумали какую-то причину, чтобы его избить. На видео он оправдывается перед ними за что-то, но на самом деле он до этого долго сидел дома и ничего наговорить и сделать не мог», - подчеркивает тетя Кирилла.

Согласно видео, Кирилл действительно оправдывается, клянется, что ничего не говорил, и просит о пощаде.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Удовлетворив «жажду крови», толпа ушла, а Кирилл, отлежавшись, добрался до дома. Дедушка с бабушкой вызвали полицию и «скорую», которая и забрала внука в больницу.

«Вечером 20 марта в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение об избиении подростка 2004 года рождения. По поступившему сообщению незамедлительно было назначено проведение проверки. В настоящее время участники инцидента установлены», - заявили в полиции.

Уже в больнице мальчик потерял сознание и пока не приходил в себя.

Напомним, что в Барнауле учащиеся местной школы избили одноклассницу и вели трансляцию происходящего в интернете.