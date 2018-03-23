В Николаеве полиция разыскивает женщину, которую в январе ограбили в трамвае

В Николаеве Заводской отдел полиции разыскивает женщину, которую в январе 2018 года ограбили в трамвае.

Об этом сообщают в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Два месяца назад, 23 января, около 11:20 в трамвае, который двигался по маршруту 1, 3 или 11 мужчина украл у женщины пенсионного возраста кошелек и, выбежав из вагона на улице Сенной, побежал в сторону Фалеевской.

Неравнодушный житель Николаева догнал ранее судимого мужчину, отобрал у него кошелек и передал его патрульным полицейским. Следователи открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»).

Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, пострадавшей от действий грабителя для написания соответствующего заявления в Заводской ОП ГУНП в Николаевской области (Николаев, улица Белая, 44; Контактные номера телефонов (0512) 34-11-98 и 34-30-11).

Ранее сообщалось, что в николаевском отеле грабитель отобрал у иностранца телефон, но сбежать с места преступления ему не удалось.