В Николаеве мужчина во время драки ранил ножом своего друга и пытался запутать следствие

В Николаеве мужчина в ходе драки с прохожими ранил своего друга ножом.

Об этом сообщают в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, в полицию сообщили, что в больницу с проникающим ножевым ранением поясницы доставили 24-летнего николаевца. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Выяснилось, что травмы парень получил в ходе драки с компанией молодых людей недалеко от остановки общественного транспорта «Водопроводная». Оперуполномоченные Заводского отдела полиции разыскали всех участников и свидетелей преступления, в том числе и его 23-летнего друга, который обвинил в случившемся одного из участников драки.

Однако следствие установило, что пострадавшего парня случайно ударил ножом его друг. Молодые люди отдыхали в одном из питейных заведений по проспекту Центральному. Выйдя на улицу «перекурить», они увидели группу молодых людей, с которыми у них в дальнейшем возник словесный конфликт из-за того, что один из незнакомцев высказался в адрес курильщиков нецензурной бранью.

После конфликт перерос в драку, в ходе которой парень почувствовал сильный удар в спину и резкую боль. Его товарищ, который в этот момент оказался рядом и вызвал ему скорую, которая транспортировала парня в больницу.

Сейчас, по согласованию с прокуратурой, мужчине сообщили о подозрении, а нож изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Согласно санкции инкриминируемой статьи, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее сообщалось, что в США четырехлетний мальчик выстрелил в мать, которая агитировала за свободное ношение оружия.