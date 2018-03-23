Адвокат Титова заявил, что ответственность за смерть Леонова лежит на прокурорах и судьях

Сергей Войченко Адвокат Михаила Титова Сергей Войченко заявил, что сторона защиты не единожды сообщала о состоянии здоровья подозреваемого Дмитрия Леонова, однако эти данные игнорировались работниками прокуратуры.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по его мнению ответственность за смерть Леонова несут судьи и прокуроры Донецкой области.

«Ответственность за эту смерть полностью несут работники Донецкого отдела прокуратуры Николаевской области и судьи Жовтневого суда города Мариуполя, Апелляционный суд Донецкой области. Судебная система, которая убивает человека, который незаконно содержался за решеткой. Защита неоднократно подавала ходатайство об изменении, подавал на всех продолжениях о состоянии его здоровья, причем прокуроры вставали и улыбаясь рассказывали, что вылечат в тюрьме», - написал Войченко.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого.

Ранее, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.