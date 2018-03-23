В США террорист-смертник заехал на территорию военной базы и взорвал автомобиль

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Трэвис взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль.

Об этом сообщает «Лига».

Инцидент произошел на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте. Больше никто не пострадал. Полиция рассматривает версию теракта. На данный момент угрозы для авиабазы нет.

База ВВС Трэвис – основной военно-воздушный грузовой и транспортный терминал на западном побережье. На базе находятся около 7 тысяч военнослужащих ВВС США. В начале марта сообщалось, что террористы Исламского государства планируют теракт на территории США с использованием химического оружия.

Напомним, что ранее в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя в толпе людей.