Полиция Николаевщины задержала рецидивиста по подозрению в выращивании наркотических веществ

Сотрудники Березнеговатского отдела полиции в Николаевской области, 22 марта, задержали 54-летнего городского жителя, которого полгода разыскивали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного Кодекса Украины («незаконный посев или выращивание опиумного мака или конопли»).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Примечательно, что мужчина уже восемь раз отбывал наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и из своих 54 лет около 20 лет провел в местах лишения свободы. Последние полгода он скрывался от полиции, а 22 марта его заметил наряд правоохранителей. Сотрудники полиции установили личность и задержали мужчину.

«При осмотре правонарушителя было найдено и изъято девятилитровую бутылку из-под воды, полностью заполненную веществом, похожим на высушенное наркотическое средство канабис, и нож кустарного производства. Приблизительный вес изъятого наркотического средства - свыше трех килограммов. Все изъятое отправлено на экспертизу. Запрещенные вещи человек маскировал под оборудование строителя. Оказалось, что все это время мужчина продолжал заниматься знакомым ему преступным промыслом, скрывая таким образом наркотические средства», - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

А также по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Следствие продолжается, ожидаются результаты экспертиз.

Напомним, что ранее Первомайские полицейские задержали мужчину, который продавал каннабис.