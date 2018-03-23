Николаевский спецназ во время задержания подозреваемого «с мясом» выломал железные двери

В Николаеве во время задержания одного из членов ОПГ, которая промышляла продажей поддельных документов, спецназ штурмовал квартиру и выломал железные двери.

Видео задержания опубликовал отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, 22 марта задержали начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Он подозревается в организации схемы по продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники Главного управления Нацполиции в Николаевской области в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения, совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой. Одновременно провели 24 санкционированных обыска, во время которых изъяли ряд поддельных документов, печати, штампы, компьютерное оборудование, незарегистрированное оружие, боеприпасы к нему и деньги в различной валюте.