«Они как животные себя ведут», – жена умершего фигуранта «дела Титова» надеется, что виновные в смерти понесут законное наказание

Адвокат Сергей Войченко и Алеся Леонова Жена умершего Николаевском СИЗО Дмитрия Леонова Алеся обвинила прокуратуру, судей и нескольких заинтересованных людей в смерти ее мужа и уверенна, что они понесут наказание за свои действия, которые повлекли необратимые последствия.

Об этом она заявила на пресс-конференции в пятницу, 23 марта, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Я потеряла любимого мужа, и мои дети остались без отца. Это самое страшное, что вообще могло произойти в этой ситуации. С самого начала всей этой истории все происходило неправильно. Когда с обыском пришли ко мне домой и в моего 16-летнего сына пихали автомат – это уже ненормально. Они видите ли подумали, что это какой-то фигурант, по их мнению, ОПГ. Не предъявив подозрение моему мужу, на него уже надели наручники. Но мы стойко это пережили. Будучи уверенной в невиновности своего мужа ив всех ребят, которых увезли в Мариуполь, я ждала его домой, дети его ждали домой. Я ездила на каждый суд в Мариуполь, передавала туда передачи. Каждый раз он жаловался на состояние здоровья, он обращался в санчасть в Мариуполе. Я не знаю, что ему там делали, я не знаю, каким образом они будут отвечать. Мы не опустимся до такой грязной воны как они. Я хочу, чтобы все виновные в смерти моего мужа и отца моих детей были наказаны по всей строгости закона. Я очень сильно переживаю за своих детей, – сказала Алеся Леонова.

Она также посетовала, что судьи абсолютно не слышать сторону защиту, которая представляет свои доводы по 7-8 часов,

– Их очень долго содержали в одиночных камерах. Я знаю точно и это установлено адвокатами. Были запросы. Ерошкин и Божило приезжали без предупреждения адвокатов. Приезжали к моему мужу, он об этом говорил и они давили на него и говорили, если ты не дашь показания против Михаила Титова, то ты отсюда живым не выйдешь, а мы приложим к этому все усилия. Они пытались его запугать. Дима был сильным человеком, он не сдался, но система его поглотила, – рассказала жена Дмитрия Леонова.

Также она отдельно отметила о связи судей Апелляционного суд Донецкой области и Жовтневого райсуда Мариуполя.

– К ним абсолютно спокойно заходят в кабинет прокуроры, они абсолютно спокойно между собой в здании суда общаются, хотя это неправильно, они не имеют право в рабочее время друг с другом общаться, – добавила Леонова.

– Хочу произнести фамилии людей, которые реально виновны в смерти моего мужа. Люди, которые приезжали к нему в СИЗО, люди, которые не имеют делу никакого отношения. В первую очередь, это Гаспаров, который просто приезжал и ходил вокруг суда. У него давняя нелюбовь к моему мужу и ко всем фигурантам этого дела. В силу того, что он имеет отношение к правоохранительным органам, имеет какую-то власть, имеет рычаги давление, он этим пользовался, – отметила Алеся Леонова.

Также она перечислила и фамилии прокуроров, которых считает виновными в смерти ее мужа. В частности она назвала Степана Божило, Вячеслва Ерошкина и ряд других.

Отдельно она упомянула Сергея Кибзуна, который решил свою проблему с кредитом свалить на фигурантов после их задержания. По словам Леонова, она присутствовала при встрече ее мужа с Кибзуном, который просил помощи решить проблему с отбором залогового имущества силовым методом, но получил отказ от Дмитрия Леонова.

– Они как животные себя ведут. Все будет в рамках закона и ответственные будут наказаны, – сказала Леонова.

Брат умершего Дмитрия Леонова также добавил, что тот постоянно ему жаловался на здоровье. Он также надеется, что все виновные в смерти понесут наказание по всей строгости закона.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по «делу Титова» в качестве подозреваемого.