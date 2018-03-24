Перенаправленный взрыв

Фото - Василий Артюшенко "Зеркало недели" Власть, несмотря на без пяти минут теракт, продолжает жрать перспективы страны.

Давно тут сижу. Могу констатировать: в нашей стране идея силового захвата власти в периоды особого обострения отношений между оппозицией и потерявшей поддержку общества властью мелькала на всех виражах новой отечественной истории. От отчаяния.

Были моменты, когда разным людям хунта казалась единственным способом борьбы с циничным монстром, ощетинившимся финансовым, силовым, медийным и административным ресурсами. Я же всегда говорила, что в нашей стране подобный сценарий невозможен: как только соберутся три человека для обсуждения подобного плана, то по завершении встречи один пойдет искать поддержку у силовиков, второй — "стучать" на Банковую, третий — в СБУ.

Со временем добавилась еще одна причина, по которой хунта выглядит лишь возможностью зря пролить кровь. Силовой захват власти предполагает смену головы, которая начнет отдавать иные команды властному телу. А в наши дни этого тела практически нет. Эффективный механизм власти разрушен бессистемностью, непрофессионализмом и жадностью. Непрекращающиеся "тыракты" обессмыслили государственную политику и сузколобили аппарат. Остеопороз государственного каркаса и кадровое малокровие — один из вызовов, на которые придется отвечать новой власти через год даже при условии мирной ее смены. В нынешних же условиях, случись Надежде Савченко реализовать свой безбашенный план, она не получила бы ничего кроме селфи на развалинах Верховной Рады и окончательного хаоса в стране.

Другое дело, что в нынешней ситуации Надежда Савченко — это не эксклюзивное явление, а просто одно из возможных его имен. Предсказуемое и логичное. Человек, показывавший средний палец российской власти из тюремной клетки, способен показать его и украинской. Агрессивная, смелая, невежественная. Ею даже управлять не нужно. Как каучуковой бомбой. Скорее всего, Савченко — искренна, но ее "запуск" — медвежья услуга стране.

Отношение украинского общества к увиденному на пленках СБУ—ГПУ каждая политическая сила пытается трактовать в свою пользу. На самом деле, нужно дождаться социологии и не обманываться комментариями в соцсетях и телеопросами. Ведь когда Фейсбук кипел негодованием от действий власти в отношении Саакашвили, закрытая социология Банковой показывала, что такую позицию разделяет лишь 1/5 населения страны. Вместе с тем, несомненно, — для части населения сценарий Савченко приемлем как очередная форма патернализма, простое решение всех проблем и "одна таблетка для похудения". Именно поэтому в стране, где оружие уже никто не закапывает и даже не поливает маслом, его — сколько угодно; в стране, где большинство людей власть не ненавидит, не боится, а презирает; где 90% не желают принимать участие в общественной жизни; где существуют частные армии; где созидание не в тренде — у Надежды Савченко вполне могут появиться подражатели. И совсем не факт, что их будет легко рассмотреть в свете телевизионных эфиров и ток-шоу. В обществе, где прежний водораздел на Запад и Восток сменила линия фронта между бедными и богатыми, между бесправными и безнаказанными, к сожалению, появятся те, кто соблазнится крайне ошибочным, но простым решением.

Наблюдая за тем, как спикеры власти в ВР после просмотра видео не только начали мазать Тимошенко в нашкодившую Надю, но и благодарить СБУ за предотвращенный теракт, хотелось сказать: "Отлично, Слизерин! Молодцы, Слизерин!".

Но разве стране пришлось бы смотреть это видео, если бы Служба безопасности Украины с самого постмайданного начала и все это время направляла свои возможности, ресурсы и усилия на безопасность Украины, а не на обогащение одного человека и дискредитацию его политических и бизнес-оппонентов? Контртеррористический праздник Василия Грицака лишь подсветил "демчовую" завесу над реальными приоритетами в деятельности спецслужбы. Но зато теперь Василий Сергеевич на коне: он принес Порошенко, затерявшемуся в полупризовых местах рейтинга кандидатов в президенты, шанс восстановить выгодное, утерянное позиционирование — "двое в "ящике" — я и Путин". Чем зримее внешняя угроза, чем массовее страх стать случайной жертвой теракта на не вовлеченной в войну территории, тем эффективнее происходит консолидация вокруг фигуры верховного главнокомандующего. События имени Савченко одним из последствий будут иметь попытку восстановить тезис о том, что единственная альтернатива Порошенко — это Путин. В первую очередь именно поэтому на фундаменте этих событий будет выстраиваться второй — российский — этаж.

Есть ли для этого основания? Вполне вероятно. Спецслужбы РФ всегда умели взнуздывать и получать нужный эффект как от своих радикалов, так и от наших. Надежда Викторовна, конечно, Маугли среди людей. Но кто сказал, что рядом с ней нет Багиры в очень трезвом уме и ясном сознании? Находящейся в постоянном контакте с питоном.

Четверговые события в Раде, прошедшие по предсказуемому сценарию и завершившиеся согласием на арест Надежды Савченко, имели лишь один элемент неожиданности — вслед за брифингом главы СБУ, с парламентской трибуны в Виктора Медведчука ткнул пальцем и генеральный прокурор. Неожиданность состоит не в том, что Медведчука могут подозревать в кукловодстве Савченко и игре на российской стороне. Неожиданность в том, что силовики впервые указали на фигуру, связанную с президентом Украины так же сильно, как сжиженный газ с цистернами, уголь с контрабандой, а нефтепродуктопровод с немалым баблом.

Все, что делает Медведчук в Украине и с Украиной, для Петра Порошенко не секрет с самого начала президентства. Да, собственно, друг Путина никогда и не таился. Что же произошло сейчас? Луценко и Грицак пустились берега? (Говорят, что оба силовика были настроены решительнее их патрона, сомневавшегося в целесообразности превращения Савченко в народную героиню.) Президенту нужна хоть какая-то победа? Путина хотят спровоцировать на действия, освежающие фактор внешней угрозы? Ответов на эти вопросы у меня нет. Но, надеюсь, президент просчитал последствия для государства лучше, чем в тот период, когда приближал к себе Виктора Медведчука так близко и основательно, что даже кустодиевские купчихи на картинах в президентском доме поднимали брови, удивляясь услышанному.

Чем закончится эта история — неведомо. Часть политикума считает, что очередные инфоповоды в скором времени смоют с ленты новостей и этот. Другие убеждены, что в воронку дела Савченко будут вовлекаться все новые имена, факты и цели. А пока Надежда Савченко без клетчатого одеяла, обмороков и затягивания судов объявила голодовку. Власть, в свою очередь, несмотря на без пяти минут теракт, продолжает жрать перспективы страны, лихорадочно запихиваясь лесом, налоговой полицией, четырьмя G… Но ни действия Савченко, ни действия власти не приближают Украину к решению ее проблем.

Юлия Мостовая, «Зеркало недели»