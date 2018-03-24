Во Франции скончался от ран полицейский, обменявший себя на заложника

В пятницу, 23 марта французский полицейский Арно Белтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в Каркасоне, умер в больнице.

Об этом в Twitter сообщил глава МВД страны Жерар Коллон.

«Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», — написал министр.

Белтрам, как пишет Associated Press, предложил себя вместо взятой в заложники женщины. Войдя в супермаркет, он оставил на столе включенный мобильный телефон, благодаря чему находившиеся снаружи силовики могли слышать, что происходит внутри. По словам Коллона, когда раздались звуки стрельбы, на штурм был отправлен спецназ. В ходе операции Бельтрам и один спецназовец получили тяжелые огнестрельные ранения.

В частности, подполковник стал четвертой жертвой серии нападений, совершенных 23 марта в департаменте Од. Злоумышленник, 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим перед захватом заложников в супермаркете ранил автомобилиста и убил его пассажира, а затем атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев.

Предположительно, еще двух человек он убил в магазине и сам был застрелен там же в ходе штурма. Мужчина объявил себя «солдатом «Исламского государства». Организация также заявила о причастности к теракту.

Напомним, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал подробности спецоперации в Одессе по обезвреживанию мужчины, взявшего в заложники двоих девушек.