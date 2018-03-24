В Мексике в авто нашли восемь человеческих тел со следами пыток

В мексиканском штате Мичоакан сотрудники правоохранительных органов нашли в кузове автомобиля расчлененные тела восьми мужчин.
Об этом сообщает издание «Корреспондент.NET» с ссылкой на местных властей.
Так, по информации издания, человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.
Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку бока машины были расписаны так называемыми наркопосланиями, обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.
Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - Семья из Мичоакана и картель Рыцари ордена тамплиеров, которые в начале 2011 года отделились от Семьи. Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели Лос-Сетас и Халиско-Новое поколение.
Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме.