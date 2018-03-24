В Харькове разоблачили подпольный реабилитационный центр - пациентов «лечили» Библией

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с работниками Национальной полиции разоблачили подпольный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали алко- и наркозависимых.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Так, центр находился в одном из домов в частном секторе в Московском районе города.

«Установлено, что к пациентам, которых «лечили» в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве «лечения» пациенты читали Библию и молились», - цитирует руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова пресс-служба ведомства.

Во время санкционированного судом обыска помещения правоохранительных обнаружили там 39 женщин и мужчин.

Досудебное расследование начато по ч.2 ст.146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Напомним, что СБУ разоблачила в Харькове пять подпольных «реабилитационных центров» для алко- и наркозависимых, в которых против воли удерживали около 230 человек.