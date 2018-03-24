В Киеве чиновник попался на взятке в первый день работы в секретариате Кабмина

В Киеве 23 марта военная прокуратура задержала чиновника секретариата Кабинета министров при получении 1 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Госслужащего Р. перевели на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования в секретариат Кабинета министров. В этот же день он был задержан за получение взятки.

«С целью собственного обогащения он получил взятку за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий Минобороны», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 22 марта задержали начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Он подозревается в организации схемыпо продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.