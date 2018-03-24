В Николаеве задержали двух воров-домушников, которые оттачивали мастерство на «тренировочных» замках

В Николаеве двое воров профессионально обкрадывали квартиры местных жителей и забирали все ценное имущество, вплоть до элитного алкоголя и парфюмерии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, один из воров недавно освободился из тюрьмы - отбывал наказание за кражи, а второй уже два года, как находился в розыске за совершение тяжкого преступления в Донецкой области.

Отмечается, что злоумышленники наживались за счет пострадавших несколько месяцев. За это время один из них «заработал» на автомобиль. Задержали воров оперативные сотрудники Ингульского отдела полиции и Управления уголовного розыска сразу после совершения очередной кражи.

«Воры действовали профессионально и продумывали преступления до мелочей, чтобы не оставлять после себя улик. Для того, чтобы не терять времени на открытие дверей, учились делать это на скорость в специально арендованном гараже с помощью так называемых «тренировочных» замков. Из домов забирали сейфы, деньги, ювелирные изделия, технику, парфюмерию, алкоголь, одежду», - говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков изъяли часть имущества, деньги, приспособления для открытия дверных замков, различного вида отмычки, перчатки и другие вещественные доказательства.

Сейчас уже доказана причастность воров возрастом 29 и 33 года к совершению двух квартирных краж и собирается доказательная база по еще 13 случаям, и это только на территории Ингульского района Николаева. Причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах города проверяется.

Суд арестовал злоумышленников на 60 суток с правом внесения залога в 110 тысяч гривен и 85 тысяч гривен соответственно.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении серии квартирных краж.