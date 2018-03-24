В банду похитителей одесского бизнесмена входили представители «Азова» и бойцы чеченского спецназа

Лидер банды Мага В банду, которая похитила в Одессе бизнесмена и вымогала у его семьи выкуп входили представители «Национального корпуса» («Азова») и бывшие бойцы чеченского спецназа.

Об этом сообщает «Страна».

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 16 марта рассказал на своей странице в Фейсбуке о задержании в Одессе банды, которая занималась похищением людей. В сообщении говорилось о том, что банда «этническая», в нее входили выходцы с Кавказа.

Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в банде были представители националистических организаций, которые действовали вместе с уроженцами Чечни. Часть из чеченцев оказались бывшими бойцами спецназа президента Чечни Рамзана Кадырова. А другая часть состояла из членов ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу «Султан» - Султанбека Айдамирова. Руководителем банды был племянник «Султана» по прозвищу «Мага».

Судя по тексту судебного определения, в середине октября 2017 года в офис к соучредителю крупной одесской строительной фирмы 61-летнему Юрию Ю. ввалилась группа неизвестных мужчин и в грубой форме, «на испуг», потребовала возврата некоего долга, который бизнесмен был якобы должен другому предпринимателю. Говоря языком 90-х, произошел банальный бандитский наезд на «коммерса».

Сумма откупа составляла 250 тысяч долларов. В противном случае бандиты угрожали серьезными «неприятностями». Впрочем, предприниматель Юрий Ю. тогда отказал бандитам. Через полтора месяца – 21 ноября 2017 года в 11 часов утра бандиты подъехали к дому бизнесмена на 16-й станции Фонтана, и подкараулив его на выезде, избили и запихнули в свою машину.

В салоне авто похищенному натянули на лицо черную шапку и вывезли его в ангар в промышленной зоне в селе Малодолинское. Там Юрия Ю. приковали наручниками к трубе и еще раз «поговорили», избив его и выстрелив несколько раз в стену рядом с ним. В следующую ночь бандиты перевезли похищенного в другой дом – уже в село Сухой Лиман под Одессой. Здесь его уже просто посадили в подвал, где продержали 47 суток. Похищенного держали в подвале дома, который арендовал лидер банды «Мага».

Все это время бандиты названивали сыну похищенного и требовали выкуп. Постепенно сумма требуемых бандитами денег снизилась до 200 тысяч долларов. Кроме денег было и еще одно условие – решить вопрос с одним крупным одесским предпринимателем по поводу земельного участка в центре Одессы. Сын Юрия обратился в полицию, где и была разработана спецоперация.

Бандитов удалось убедить освободить похищенного в обмен на перевод денег, а также на обещание «порешать» земельный вопрос. Юрия отпустили, а дальше начали действовать полицейские, задержав костяк банды. При обысках был обнаружен целый арсенал – несколько пистолетов, крупнокалиберный пулемет, сотни патронов, помповое ружье, автомат Калашникова, взрывчатка и гранаты.

Юрий П. - член банды и активист Нацкорпуса - чуть не стал главой муниципальной стражи Одессы. Александр Новосельский Евгений К. Водяной с лидером ОПГ Магой на антитрухановском митинге

В числе задержанных оказался сам лидер банды «Мага», а также бывший боец полка «Азов» и участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным «Водяной». Также среди арестованных представитель «Национального корпуса» Юрий П, которого совсем недавно прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию. Задерживали и волонтера «Азова» Олег К, который сейчас проходит по этому делу как свидетель. Во время проведения спецоперации был временно задержан, но затем отпущен руководитель одесского отделения партии «Национальный корпус» Александр Новосельский (он в момент задержания находился вместе с членами банды). Именно его фото опубликовал Аброськин в своем посте, о котором писалось выше.

По информации источников, Новосельского полиция официально не подозревает в том, что он принимал участие в деятельности банды. Однако известно, что он близко знал задержанных и даже неоднократно участвовал с ними в массовых акциях. А на одной из акций против мэра Труханова вместе находились «Водяной» и «Мага».

Всего, по информации источников, в банду входили около 15 человек. Их подозревают как минимум в трех похищениях людей и вымогательствах. Костяк банды задержан, однако нескольким членам пока удалось скрыться. Податься в бега удалось нескольким гражданам Российской федерации. Как минимум двое из них – бойцы элитных подразделений спецназа Чеченской республики. Это боец спецназа «Терек», который в СМИ иногда называли «личной гвардией» Рамзана Кадырова, а также рядовой батальона спецназа МВД Чечни «Север».

По данным источника «Страны» в криминальных кругах, сводная банда чеченцев и националистов появилась в Одессе более полутора лет назад.

- Эти чечены никому не были известны. Изначально шел слух, что они действуют от вора в законе «Шакро Молодого». Местные авторитеты не очень хотели с ними связываться – эта бригада слыла полностью «отмороженной» и способной на любые действия. Они отметились в нескольких перестрелках, причем не разбирались и не разводили «базары» на стрелках, а сразу стреляли. То, что в банде участвовали и АТОшники из «Азова» тоже секретом не было. Было странно, конечно, что в этой бригаде вместе находятся и кадыровцы, и «патриоты». Но бабло побеждает любые политические разногласия, - поделился источник.

26 марта в Одесском апелляционном суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения племяннику Султана Айдамирова – «Маге». По информации источников в правоохранительных органах, к судьям уже ищут «подходы» некие посредники с намерением «порешать вопрос».