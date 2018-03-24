Житель Кременчуга пошил куртку со ста карманами, чтобы красть яйца на птицефабрике

В Кременчуге поймали на краже 35-летнего работника местной птицефабрики.

Об этом сообщили в местном отделе полиции.

К полицейским обратилась охрана местной птицефабрики, которая отдала им своего работника, который пытался вынести с территории фабрики более 100 куриных яиц. Сейчас работник предприятия дает показания правоохранителям. Судя по фото, задержанный пришил к подкладке своей куртки более 100 карманов – по карману на каждое яйцо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве автовор просканировал сигнализацию «Mitsubishi» и украл деньги владельца.