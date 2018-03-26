Николаевские следователи отчитались в Киеве о ходе расследования гибели Владислава Волошина

Иван Выговский В пятницу, 23 марта, начальник следственного управления ГУНП в Николаевской области Иван Выговский совместно со следователем, который занимается расследованием самоубийства и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина, отчитались в Киеве.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Нацполиции.

По словам собеседника, заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Выговский был вызван в Главное следственное управление Нацполиции с докладом о ходе расследования гибели Волошина.

– В ходе отчета был поднят вопрос относительно того, чтобы дело было передано из Николаева в Главное следственное управление Нацполиции для расследования. Однако в Киеве не увидели в этом необходимости. Что же касается самого доклада, то следователю указали на определенные моменты, которые еще не были сделаны в ходе расследования, – отметил собеседник издания.

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

По факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.