В Николаеве оперативники СБУ в свой профессиональный праздник за дачу взятки задержали экс-руководителя НСЗ

В воскресение, 25 марта, в служебном помещении военной прокуратуры Николаевского региона оперативники СБУ в Николаевской области задержали за дачу взятки военному прокурору экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в военной прокуратуре Южного региона.

По словам собеседника издания, Федор Петров предлагал 60 тысяч гривен военному прокурору, который является процессуальным руководителем в уголовном производстве, одним из фигурантов которого является Федор Петров.

Федор Петров Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Южного региона задокументировали факт предложения взятки и задержали Петрова в момент ее передачи.

На данный момент Петров задержан в рамках статьи 208 УПК Украины. Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 369 УКУ («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Проводятся первоочередные следственные действия.

Как известно, Федор Петров ныне занимает должность директора ГП «Харьковский завод транспортного оборудования».

Стоит отметить, что 25 марта отмечается День Службы безопасности Украины.

Напомним, что Федор Петров был уволен с должности директора завода имени 61-го коммунара 5 октября 2016 года. Нардеп Жолобецкий его обвинял в том, что Петров "вел завод к гибели". Ранее Федор Петров был замечен в финансовых махинациях - фирма, которую он возглавлял, не поставила оборудование для ГП «Зоря»-Машпроект» на сумму 4,08 миллиона гривен, а затем вывела деньги в австрийскую компанию Петрова. Кроме того, долги по зарплате перед рабочими 61-го завода по состоянию на 1 сентября 2016 года составили более 37 миллионов гривен.

Также отметим, что в феврале 2016 года глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, когда ему сообщили о негативных тенденциях на заводе имени 61-го коммунара, не видел оснований для увольнения Федора Петрова с должности директора.

Кроме того, напомним, что в декабре 2016 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали гражданина Молдовы Сергея Неруха во время передачи взятки в размере $75 тыс. военному прокурору Максиму Якубовскому в одном из кафе Киева.