В оккупированной Горловке задержали уроженца Одесчины, подозреваемого в убийстве и каннибальстве

Полиция террористической «ДНР» задержала 28-летнего уроженца Одесской области, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью по крайней мере четверых человек.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на «полицию» боевиков.

Задержанный Дмитрий Чернев, ранее уже имевший судимость, вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и т. п. Жертвами убийств становились его знакомые из того же круга, которых он, по его словам, убивал на почве неприязненных отношений.

Однако действия Чернева выходили далеко за рамки обычных «пьяных» убийств. Так, одну из своих жертв мужчина расчленил. У другого убитого Чернев и товарищ вырезали печень, которую пожарили и съели.

Задержали Чернева сами жители Горловки: его опознали по распространенной ориентировке и скрутили до приезда правоохранителей. В настоящее время мужчина находится под стражей. За преступления ему грозит смертная казнь, которая предусмотрена в террористической «ДНР».

Напомним, ранее в Одесской области мужчина расчленил и съел свою подругу.