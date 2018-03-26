Из-за нарушения таможенных правил импортеры заплатят 620 миллионов гривен штрафа Николаевской таможне

Сегодня, 26 марта, сотрудники Николаевской таможни Государственной фискальной службы г.Николаева обнаружили незаконную схему импорта товаров на таможенную территорию Украины, сума ущерба от которой составляет 206 миллионов гривен .

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской таможни ГФС на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль, в 2017 году, директор одного из предприятий г. Днепра подал в Николаевскую таможню ГФС декларацию для проведения таможенного оформления товара «Конденсат газовый естественный», который ввозился на адрес декларанта из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом, ставка ввозной пошлины составляла 0%, согласно которому налогообложения акцизным налогом не предусмотрено

По словам начальник ведомства, в ходе таможенного оформления указаного товара, Николаевские таможенники засомневались в подлинности заявленного в таможенной декларации и направили образцы в специализированную лабораторию для проведения исследования на предмет подлинности данных. По результатам проведения исследования установили, что под видом заявленного товара на территорию Украины ввозился совершенно другой.

«Таможенные правонарушения, а именно незаконный импорт товаров, создают условия нечестной конкуренции на внутреннем рынке государства, поскольку некачественные товары могут продаваться под видом качественных или же качественные – по более низким ценами, нежели у конкурентов. Указанное предприятие-импортёр при ввозе товара на территорию Украины указал не правдивые данные о его характеристиках. Вместе с этим действия должностных лиц предприятия могли привести к уменьшению размеров таможенных платежей на общую сумму более 206 600 000 миллионов гривен», - отметил Роман Криль.

По данному факту Николаевская таможня ГФС составила протокол о нарушении таможенных правил по статье 485 Таможенного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф в размере 300% от неоплаченной сумы платежей. Таким образом, из-за нарушения требований таможенного законодательства Украины, импортеры обязаны оплатить штраф на сумму почти 620 миллионов гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве таможенники раскрыли очередную схему на 3 миллиона гривен.