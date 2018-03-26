Летчик-герой Волошин отказывался от психолога и два года назад уже грозился покончить с собой, – полиция

Юрий Мороз В полиции сообщили, что летчик-герой, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, требовал психологической помощи еще с 2014 года, и следствие частично установило, что делал в последние дни погибший.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз рассказал в ходе брифинга в понедельник, 26 марта, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта.

Начальник ГУНП Николаевщины Юрий Мороз рассказал, что в ходе расследования назначено ряд экспертиз, в том числе и посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которую будут проводить столичные специалисты.

Мороз отметил, что считает версию о неосторожном обращении с оружием самой маловероятной, и она вскоре отпадет в ходе следствия.

При этом он подчеркнул о возмущенности Владислава Волошина материально-техническим оснащением во время службы армии, количеством тренировочных полетов. Также Волошин был подавлен после событий 2014 года.

Следствие допросило сослуживцев, командира воинской части, а также штатного психолога.

– Владу после событий 2014 года нужна была психологическая помощь, но он всячески отказывался от этой помощи. И даже, когда ему предложили такую помощь за пределами воинской части, он тоже отказался. Кроме того, жена, видя такое замкнутое состояние Владислава, предложила найти психолога и нашла психолога, но Влад также отказался, – сказал Юрий Мороз.

Также Мороз рассказал и о сложных семейных отношениях Волошина. Он рассказал, что Влад Волошин находился в разводе с супругой, а также существовала проблема болезни у меньшего ребенка.

Больше всего внимания Мороз отвел теме рабочей деятельности Влада Волошин в КП «Николаевский международный аэропорт».

Он отмечает, что уголовных рисков в деятельности Волошина с момента назначения на должность и.о. директора Николаевского аэропорта 30 декабря не было.

– Национальное антикоррупционное бюро, управление СБУ, управление защиты экономики в Николаевской области, Южный офис Госаудитслужбы направили письма как на имя исполняющего обязанности директора аэропорта Владислава Волошина, так и на главу областного совета относительно принятия мер относительно возможных коррупционных рисков при ремонте указанного аэропорта. На основании этих документов было обращение главы облгосадминистрации о ликвидации таких возможных рисков и расторжении указанного договора. Этот договор расторгли, – сказал Мороз

Глава полиции Николаевщины также рассказал, что благодаря этим действиями акты выполненных работ не составлялись, поэтому никак не моги быть подписаны Волошиным, как и не могло быть давления для подписании таких документов. Это подтверждают и допрошенные полицией глава ОГА, его заместитель, а также заместитель директора аэропорта.

– Глава облгосаминистрации Савченко сказал, что имел с Волошиным рабочие отношения, которые касались вопроса о предоставлении помощи в получении технических разрешений для получения сертификации аэропорта. Никаких угроз, принуждений для подписания документов никогда не было, – сказал начальник ГУНП.

Юрий Мороз рассказал и переписке Волошина с бывшим заместителем директора аэропорта в средине февраля. Он отметил, что сообщения уже тогда указывали о суицидальных наклонностях Волошина, поэтому полиция максимально старается изучить события в жизни Владислава Волошина. Следствие уже получило доступ к данным телефона и обратилось в суд для получения также информации о телефонных разговорах погибшего за несколько месяцев и до времени трагической смерти.

Начальник николаевской облполиции также отметил, что согласно показаниям бывшей жены Волошина, в начале марта у последнего было хорошее настроение из-за обещания главы ОГА решить его жилищный вопрос после запуска аэропорта. Также Волошин рассказывал друзьям о надежде после запуска уйти пилотом в гражданскую авиацию. Это также подтверждается перепиской Волошина с товарищем, которому тот восхищенно рассказывал о заказанном ювелирном украшении – печатке с авиационной символикой.

При этом эмоциональное состояние Владислава Волошина, по словам Юрия Мороза, было нестабильным значительный период времени, а не только после активной работы в аэропорту.

– Бывшая жена и его близкий товарищ рассказали о событиях летом 2016 года Влад пришел домой, снял обручальное кольцо, передал жене некоторые вещи. Жена спросила: «Что это?», на что он ответил: «Ты меня больше не увидишь. Я застрелюсь». Благодаря жене и товарищу семьи, который на протяжении шести часов уговаривал Влада не совершать такой поступок, удалось в тот момент отвернуть трагедию, - сказал Юрий Мороз.

Полиция также попыталась восстановить и последние дни жизни Волошина. Юрий Мороз рассказал, что 16 марта в ОГА была встреча по вопросам сертификации КП «Николаевский международный аэропорт» без рассмотрения финансовых моментов.

На следующий день Волошин со своим заместителем был по этому же вопросу сертификации на территории аэропорта.

– После этого Влад с товарищем уехал на рынок, где купил себе обувь. Кроме того, это был первый день, когда Влад получил возможность передвигаться служебным автомобилем. На этом авто он и приехал домой и оставил его на стоянке, – отметил Мороз.

О действиях Волошина вечером 17 марта частично рассказывает его переписка с другом и информация на компьютере.

– Начиная где-то с 18:00 Влад играл со своим товарищем по службе в сети играл в компьютерную игру. Играл приблизительно до 22:20. Он проиграл эту игру. Это подтверждает переписка, что друг успокаивал его, чтобы он не нервничал из-за такого события. Влад сказал, что обязательно отыграется в следующий раз и все будет хорошо. На следующий день, то есть в день трагедии, этот друг в 13:50 присылает ему сообщение и спрашивает успокоился ли Влад. На этот момент уже трагедия произошла, – сообщил подробности Юрий Мороз.

Также Юрий Мороз добавил, что уже допрошены те, кто звонил в день трагедии, кроме одного товарища Волошина, который сейчас находится в восточной части страны. Также начальник ГУНП отметил, что с облгосадминистрации на выходных Волошину никто не звонил.

Напомним, что отец Владислава Волошина считает, что к самоубийству его сына подтолкнули «война и бытовые проблемы».