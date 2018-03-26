В Польше суд на 3 месяца арестовал чиновника-шпиона, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Сотрудники Агентства Внутренней безопасности задержали подозреваемого в шпионской деятельности на пользу России, который интересовался деятельностью Министерства Энергетики и передавал российским спецслужбам информацию касательно действий Польши в отношении «Северного потока-2».

Об этом сообщает «Тvp.info».

Сообщается, что задержанный поддерживал контакты с офицерами российской разведки, которые работают «под дипломатическим прикрытием» в Посольстве в Варшаве. 23 марта Агентство Внутренней Безопасности задержало Марка, сотрудника экономического отдела, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Действия АВБ Польши были скоординированы со спецслужбами других государств Европейского Союза.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного Кодекса Польши («Преступления против Речи Посполитой Польской»). Суд по ходатайству прокуратуры арестовал задержанного на 3 месяца.

Из материалов Агентства Внутрненней Безопасности известно, что Марек поддерживал контакты со спецслужбами Российской Федерации и передавал им информацию об инвестициях, важных с точки зрения интересов Польши.

Марек являлся сотрудником одного из экономических отделов, и в рамках своих профессиональных обязанностей занимался стратегическими проектами для польской энергетической инфраструктуры и получения средств ЕС для нужд программы диверсификации поставок газа из России. Согласно материалам Агентства Внутренней Безопасности, Марек предоставил сотрудникам российских спецслужб информацию о планируемых действиях правительства Польши в отношении строительства газопровода «Северный поток-2».