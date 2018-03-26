«Курировал рейдерство и квартирные кражи»: На Киевщине полиция задержала «вора в законе» «Рамаза Багдадского»

Полиция задержала криминального авторитета «Рамаза Багдадского» в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

«Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали «Рамаза Багдадского» на территории области», - говорится в сообщении.

45-летний уроженец Грузии, который в криминальной среде имеет статус «вора в законе», прибыл в Киев в 2011 году. За это время правоохранители несколько раз его задерживали и выдворяли за пределы Украины, после чего он возвращался с чужими документами.

Задержанный поддерживал связь с другими криминальными авторитетами, на встречах с которыми он договаривался о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить «Рамаз Багдадский» - рейдерство и квартирные кражи.

Поскольку задержанный не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев и после официального установления его личных данных будет решаться вопрос о выдворении.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала и выдворила со страны грузинского «вора в законе» «Гегу Озуретского».