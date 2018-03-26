Казакова объяснила депутатам, что именно они на сессии горсовета должны решить, подавать ли апелляцию на восстановление Сенкевича

Александр Сенкевич и Татьяна Казакова Секретарь Николаевского горсовета – и.о. городского головы Татьяна Казакова не намерена решать, подавать или нет апелляцию на решение Центрального районного суда Николаева, которым отставка Алексндра Сенкевича признана незаконной.

Соответствующее письмо за подписью Татьяны Казаковой, которое в понедельник, 26 марта, получили все депутаты городского совета, имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

По мнению Казаковой, принятие ею решение по вопросу обжалования или не обжалования решения суда породит реальный конфликт интересов.

«Даже принятое мною объективное и непредвзятое решение, которое в полной мере будет отвечать действующему законодательству, относительно обжалования или не обжалования Николаевским городским советом решения суда приведет к потере общественного доверия ко мне как к лицу, уполномоченному на выполнение функций местного самоуправления», – отмечает Казакова.

При этом она добавляет, что исходя из этого, решение о том, обжаловать или не обжаловать решение суда должен принимать городской совет путем принятия соответствующего решения в ходе сессии Николаевского горсовета.

Как известно, 16 марта судья Центрального райсуда Наталья Черенкова признала незаконным решениеНиколаевского горсовета о прекращении полномочий городского головы Сенкевича.