В николаевском баре двое злоумышленников познакомились с мужчиной, после чего избили и ограбили его

В Корабельном районе Николаева двое мужчин познакомились с отдыхающим в баре, а после избили и ограбили его.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ночь на пятницу, 23 марта, николаевец и житель Херсона познакомились в одном из баров с 36-летним мужчиной и стали с ним пить алкоголь. Сначала они украли у мужчины мобильный телефон, который тот оставил без присмотра, а провожая его домой по улице Айвазовского, еще и избили, забрав 2 тысячи гривен.

Сотрудники Корабельного отдела полиции установили личности грабителей и задержали их в тот же день. У злоумышленников 18-ти и 20-ти лет полицейские изъяли телефон, который принадлежит мужчине и часть денег.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении кражи и грабежа (часть 2 статьи 185, часть 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины), а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина во время драки ранил ножом своего друга и пытался запутать следствие.