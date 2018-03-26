Киевский суд постановил выделить госохрану организатору «титушек» Крысину

В понедельник, 26 марта, Дарницкий районный суд Киева рассмотрел три ходатайства защиты Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 года.

Об этом сообщает «Гордон».

Сторона защиты просила об обеспечении безопасности Крысина и участие его в судебных заседаниях через видеоконференцию. Кроме того, адвокаты подозреваемого требовали закрытое судебное разбирательство.

Адвокаты заявляли, что существует угроза жизни Крысина. В доказательство они напомнили, что 26 февраля на подозреваемого вылили зеленку в детском отделении Института сердца в Киеве, а 4 марта забор его дома облили томатным соко.

Судья Евгений Солодко удовлетворил лишь ходатайство стороны защиты об обеспечении государственной охраны Крысина на период судебного следствия.

Согласно решению суда, охрану Крысина, а также его жилья и имущества должно обеспечить Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Как известно, 5 марта в Дарницком суде слушалось дело Юрия Крысина. Его обвиняют в пытках. Под судом собрались «титушки», а также члены С14 и «Национального корпуса».

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако «смягчающие обстоятельства» в виде двух малолетних детей и «раскаяния» подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из «титушек» в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.