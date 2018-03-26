Суд снова отстранил зампрокурора Николаевской области Божило от «дела Титова»

Степан Божило Жовтневый районный суд Мариуполя в понедельник, 26 марта, в очередной раз отстранил заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило от процессуального руководства в уголовном производстве относительно Михаила Титова и других фигурантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Михаила Титова Сергей Войченко.

«Сегодня Жовтневый суд Мариуполя по заявлению Титова удовлетворил отвод прокурору Божило. Лично принял участие с Николаевского СИЗО в этом судебном заседании, где подняли вопрос о том, что прокурор Божило заинтересован в результатах этого уголовного производства, потому что смерть Леонова является неслучайной и, непосредственно, с участием определенных следователей и прокуроров наступили такие последствия», – написал Войченко.

Также он высказался, что Генпрокуратура должна полностью отстранить всю нынешнюю группу прокуроров и следователей в этом производстве для объективного расследования.

«Именно тогда можно будет говорить хотя бы о какой-то справедливость в этом производстве», – подытожил адвокат.

Как известно, 3 марта суд уже отстранял Степана Божило от этого производства по жалобе адвоката подозреваемого Алексея Пелипаса Владимира Тимошина, который сетовал, что общественник Артем Щеглов дал свои свидетельские показания в которых обвинил его в тяжелых преступлениях, а сотрудники прокуратуры в дальнейшем при помощи этих показаний пытались вмешиваться в адвокатскую деятельность в уголовном производстве по «делу Титова». Позже его снова вернули к руководству в производстве по «делу Титова», поскольку прокуратура Херсонской области не усмотрела уголовного правонарушения по заявлению Тимошина.

Отметим, что в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезелт из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.

Недавно Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде.