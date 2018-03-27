В Николаеве пьяная женщина бросила своего сына-младенца с Ингульского моста – врачи борются за жизнь ребенка

В Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21:00. Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, его спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Срочно полицейские принялись к поискам мальчика.

«Увидел ребенка лейтенант полиции Андрей Белоус. Патрульный, не мешкая, позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Они быстро спустили лодку на воду, доплыли до ребенка, достали из ледяной воды и передали полицейскому, который бросился в реку, чтобы быстрее завернуть ребенка в свою служебную куртку. В это время как раз подоспели врачи «скорой». Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь», - сообщили в полиции.

По словам родственников злоумышленницы установлено, что ранее женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Сегодня, поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, горе-мать совершила свои намерения.

Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего. 40-летней женщине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Полиция разыскивает всех возможных свидетелей преступления, которые могут дать показания следствию, а также обращается с просьбой к водителям транспортных средств, которые могли зафиксировать событие на видеорегистраторы, предоставить видеозаписи и информацию, которая может стать полезной в расследовании, в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 5 или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорный контейнер.